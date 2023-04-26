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1 час назад

Врач предупредил об опасной ошибке при приготовлении шашлыка

Lenta.ru

Американский онколог Отис Броули предупредил, что распространенная ошибка при приготовлении шашлыка повышает риск развития рака. Его мнение приводит издание HuffPost.

Врач предупредил об опасной ошибке при приготовлении шашлыка
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам врача, в обугленной корочке, которая появляется, когда мясо жарят на мангале, сковороде или гриле, содержатся опасные для здоровья вещества. «В корочке образуются гетероциклические ароматические амины и полициклические ароматические углеводороды, которые являются известными канцерогенами», — объяснил Броули. При употребление таких соединений растет вероятность заболеть раком.

Онколог добавил, что обугленная корочка делает потенциально опасным любое мясо, в том числе рыбу и курятину, которые обычно считаются диетическими и более полезными. По его словам, это не означает, что люди должны исключить из рациона шашлык. Вместо этого он посоветовал тщательно следить за степенью прожарки мяса и не допускать появления обугленной корочки.

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