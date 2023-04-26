Эксперты дали советы, как выбрать клубнику

При покупке клубники прежде всего обратите внимание на внешний вид ягод. Стоит выбирать ягоды однородного яркого цвета, без неровностей или помятостей. На ощупь клубника не должна быть чересчур мягкой или излишне твердой, консистенция спелой ягоды должна быть умеренно плотной.

Клубничный сезон начинается в середине мая и продолжается до конца августа. Ягода должна иметь зеленые и свежие листики, а сама ягодка должна быть сухой и без признаков гниения. Важно обращать внимание на запах и цвет. Не рекомендуется приобретать клубнику с неоднородным окрасом, например, с белым кончиком. Также не стоит покупать влажную ягоду, с пятнами на поверхности и без характерного ягодного аромата.