Рецепт завтрака как в ресторане: видео
Это питательное и нереально красивое блюдо можно приготовить на завтрак у себя на кухне. Результат превзойдет все ожидания, при этом еда получится такой же вкусной, как в ресторане, гарантируем.
Фуд-блогер на странице @Eda.show поделилась пошаговым рецептом авокадо тоста с красной рыбой. Записывайте:
Для начала возьмите кусочек свежего хлеба и поджарьте его на сковороде до золотистого цвета.
На хлеб добавьте немного нарезанного авокадо.
Затем нарежьте на тонкие ломтики красную рыбу (лучше всего использовать лосося или форель) и выложите ее на тост.
Далее необходимо сделать яйцо пашот. Готовьте яйцо 3-4 минуты, затем аккуратно достаньте его ложкой и выложите на тост.
Посыпьте тост свежими зелеными травами и подавайте сразу же. Приятного аппетита!
Подробный рецепт с пошаговыми инструкциями смотрите в видео.
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