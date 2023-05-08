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Рецепт завтрака как в ресторане: видео

Это питательное и нереально красивое блюдо можно приготовить на завтрак у себя на кухне. Результат превзойдет все ожидания, при этом еда получится такой же вкусной, как в ресторане, гарантируем.

Фуд-блогер на странице @Eda.show поделилась пошаговым рецептом авокадо тоста с красной рыбой. Записывайте:

Для начала возьмите кусочек свежего хлеба и поджарьте его на сковороде до золотистого цвета.

На хлеб добавьте немного нарезанного авокадо.

Затем нарежьте на тонкие ломтики красную рыбу (лучше всего использовать лосося или форель) и выложите ее на тост.

Далее необходимо сделать яйцо пашот. Готовьте яйцо 3-4 минуты, затем аккуратно достаньте его ложкой и выложите на тост.

Посыпьте тост свежими зелеными травами и подавайте сразу же. Приятного аппетита!

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Подробный рецепт с пошаговыми инструкциями смотрите в видео.

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