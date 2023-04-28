Готовим сочный и вкусный люля-кебаб на костре: видео

Впереди самое долгожданное время сезона – майские праздники. А вместе с ними обычно приходят и открытие дачного сезона, шашлыки на природе, пикники и еще много чего приятного.

Рецепты шашлыков, как мы предполагаем, вы уже либо подготовили, либо еще не забыли с прошлого года, потому в этом материале "Рамблер" решил поделиться с вами рецептом мясного блюда, которое тоже готовится на костре, но точно хорошо дополнит привычное меню майских, благодаря своей оригинальности.

Итак, предлагаем приготовить сочные и насыщенные люля-кебаб.

Видеорецепт этого блюда, пришедшего к нам из кухонь разных стран Ближнего Востока, мы нашли на просторах социальной сети TikTok у пользователя с ником @rancho_u_sancho. Автор ролика подробно показал и рассказал, как приготовить люля-кебаб, чтобы порадовать себя и гостей.