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Кондитер рассказала, как нужно правильно резать торт, и удивила людей

Кондитер рассказала, как нужно правильно резать торт, и удивила людей, пишет Mirror. По словам зрителей, они не подозревали, что такой способ вообще существует.

Как нужно правильно резать торт, и удивила людей
© Газета.Ru

Во время выступления на кулинарном шоу Рэйчел Рэй рассказала зрителям, как нужно правильно резать торт. Демонстрируя лайфхак, она взяла небольшую миску, поставила ее в центр торта, оставив на глазури круглый отпечаток. После этого женщина вырезала по кругу сердцевину десерта, а затем оставшуюся часть разделила на ровные ломтики.

«Это намного проще, чем сразу резать торт от середины», — добавила кондитер.

После того как кадры с лайфхаком были опубликованы в соцсетях, комментаторы признались, что не подозревали о таком способе нарезки и возьмут его на вооружение. Однако для некоторых прием оказался не новым.

«Научился этому еще в 90-х годах, когда работал в общепите», — написал участник обсуждений.

Ранее королю Великобритании Карлу III подарили торт в виде короны.

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