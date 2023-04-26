Кондитер рассказала, как нужно правильно резать торт, и удивила людей
Кондитер рассказала, как нужно правильно резать торт, и удивила людей, пишет Mirror. По словам зрителей, они не подозревали, что такой способ вообще существует.
Во время выступления на кулинарном шоу Рэйчел Рэй рассказала зрителям, как нужно правильно резать торт. Демонстрируя лайфхак, она взяла небольшую миску, поставила ее в центр торта, оставив на глазури круглый отпечаток. После этого женщина вырезала по кругу сердцевину десерта, а затем оставшуюся часть разделила на ровные ломтики.
«Это намного проще, чем сразу резать торт от середины», — добавила кондитер.
После того как кадры с лайфхаком были опубликованы в соцсетях, комментаторы признались, что не подозревали о таком способе нарезки и возьмут его на вооружение. Однако для некоторых прием оказался не новым.
«Научился этому еще в 90-х годах, когда работал в общепите», — написал участник обсуждений.
Ранее королю Великобритании Карлу III подарили торт в виде короны.