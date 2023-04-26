Опубликовано видео продуктового набора семьи Тепляковых

Продуктовый набор своей семьи показал отец юной студентки МГУ Алисы Тепляковой и семерых ее братьев и сестер Евгений Тепляков. Соответствующий ролик он опубликовал на YouTube-канале «Учимся с Алисой».

В ролике Тепляков распаковал рюкзак с едой. В кадр попали макароны, рис, гречка, сахар, картофель и хлеб, закупленные в большом объеме. Многодетный отец также показал отдельную сумку с запасами томатной пасты, молока, кефира и упаковкой красного перца. Практически вся продукция на кадрах — марки «Каждый день».