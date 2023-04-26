Как устроить идеальный весенний пикник: 5 примеров

В преддверии долгих праздников подготовили инструкцию для полезного отдыха.

© Чемпионат.com

Выбирайте медленные углеводы

Видео дня

Здоровая еда может быть вкусной! Для пикника отлично подойдут медленные углеводы. Такие продукты наполнены витаминами, минералами и клетчаткой, необходимыми организму для нормального функционирования. С собой можно взять цельнозерновые хлебцы, яблоки, варёную кукурузу или орехи. Они надолго зарядят энергией, не навредят фигуре. С картофелем не стоит перебарщивать. Особенно если он приготовлен с использованием большого количества масла. Лучше замените его на запечённый батат – это очень полезно!

Полезный шашлык

Какой пикник без мяса на углях, верно? Необязательно отказываться от традиций, но можно сделать их чуть более полезными. Например, выберите курицу вместо говядины или свинины. Получится отличный источник нежирного белка. Можно попробовать что-то новенькое и приготовить стейк лосося или другой рыбы на гриле. Это отличная альтернатива калорийным блюдам.

Лёгкие снеки

В качестве перекусов на пикнике отлично подойдут снеки. Например, в вяленом мясе много белка, мало жира и калорий. Оно увеличивает метаболизм, не перегружая организм высоким количеством углеводов. А варёные яйца снижают аппетит и насыщают омега-3, витаминами D и B12. Можно взять и сушёные водоросли (нори) – это прекрасная замена чипсам или крекерам. Они низкокалорийны, наполнены минералами и витаминами A, C, E, K и B. Из десертов стоит отдать предпочтение полезным протеиновым аналогам без сахара, сейчас есть альтернативные версии любимых пирожных и тортов.

Напитки

Однозначно стоит отказаться от алкоголя и сладких напитков. Что выбрать вместо них? Отдавайте предпочтение минеральной воде, свежевыжатому соку, домашнему компоту или холодному зелёному чаю. Обязательно возьмите с собой чистую воду. Люди часто путают чувство голода с жаждой. Особенно в жаркую погоду.

Витаминный десерт

Печенье, шоколад и другие сладости не только увеличат количество сахара в крови, но и могут спровоцировать тяжесть в желудке. Их лучше заменить на ароматные ягоды, которые даже весной есть на прилавках магазинов. Черника, клубника или малина подарят настоящий антиоксидантный заряд организму и насытят его бета-каротином, минералами и витаминами. А ещё это очень вкусно и безвредно для фигуры!