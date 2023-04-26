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Гастроэнтеролог Бастракова рассказала, как правильно есть сало

Врач-гастроэнтеролог клиники Medical On в Новосибирске Ксения Бастракова рассказала о полезных свойствах сала, а также о том, в каком виде и количестве его полезнее употреблять. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Газетой.Ru".

Так, в сале содержится большое количество жирорастворимых витаминов A, D и E. Кроме этого, продукт включает в себя такие элементы, как селен, кальций, магний, марганец, фосфор, цинк, натрий, медь, железо.

По словам медика, жарить на сале безопасно для организма, поскольку продукт при горении не выделяет канцерогенов. Однако в этом случае сало утрачивает свои полезные свойства, поэтому лучше всего есть в соленом виде.

Кому нельзя есть сало: видео

К минусам данного продукта эксперт отнесла то, что у него высокая калорийность. В среднем на 100 грамм сала приходится 800 калорий. Поэтому для здорового организма полезно употреблять не более 30-40 грамм сала 2-3 раза в неделю, заявила Бастракова.

"Не рекомендуется употреблять сало при наличии камней в желчном пузыре, панкреатите и заболеваниях кишечника. Также не стоит есть сало на голодный желудок, чтобы не вызвать воспаление поджелудочной железы", – заключила медик.

Ранее гастроэнтеролог назвала самый полезный вид шашлыка.

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