Утилизируем заморозку: готовим нежный пирог с ягодной начинкой

Если у вас в морозилке остались ягоды с прошлого сезона, самое время начать их утилизацию, ведь скоро на прилавке появятся свежие. Предлагаем прекрасный рецепт пирога с ягодной начинкой, который отлично справится с этой задачей.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Ингредиенты:

Для основы: 350 г муки

200 г холодного сливочного масла

1 желток

2-3 ст.л. холодной сметаны

щепотка соли

1-2 ч.л. молотой корицы (по желанию)

Для начинки: 600 г ягод (клюква, вишня, малина, смородина, черника или смесь)

200 г сахара (или меньше по вкусу)

2-3 ст.л. кукурузного крахмала

1-2 крупных яблок

1 ч.л. молотой смеси специй для пряников (по желанию)

100 г крошек домашнего печенья, или молотых сухарей

желток для смазывания решетки и сахар для посыпки

Процесс приготовления:

Для теста муку (с корицей) порубить с маслом до крошек в комбайне, ножом или растереть руками, добавить желток, соль и сметану, замесить тесто (замешивать до соединения, не слишком долго, не давая маслу растаять). Скатать тесто в шар и положить в холодильник на 30 минут.

Для начинки в кастрюлю положить сахар, добавить 100 мл воды и замороженные ягоды, довести до разморозки ягод и кипения. Отдельно растворить крахмал в 50 мл воды. Добавить в кастрюлю крахмал, размешать и еще раз довести до кипения, снять с огня, полностью остудить. Яблоко очистить, порезать небольшими кусочками, добавить в начинку (на этом этапе добавить и специи) и перемешать.