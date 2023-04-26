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59 минут назад

Утилизируем заморозку: готовим нежный пирог с ягодной начинкой

Eva.ru

Если у вас в морозилке остались ягоды с прошлого сезона, самое время начать их утилизацию, ведь скоро на прилавке появятся свежие. Предлагаем прекрасный рецепт пирога с ягодной начинкой, который отлично справится с этой задачей.

Утилизируем заморозку: готовим нежный пирог с ягодной начинкой
Фото: Eva.ruEva.ru

Ингредиенты:

Для основы:

  • 350 г муки
  • 200 г холодного сливочного масла
  • 1 желток
  • 2-3 ст.л. холодной сметаны
  • щепотка соли
  • 1-2 ч.л. молотой корицы (по желанию)

Для начинки:

  • 600 г ягод (клюква, вишня, малина, смородина, черника или смесь)
  • 200 г сахара (или меньше по вкусу)
  • 2-3 ст.л. кукурузного крахмала
  • 1-2 крупных яблок
  • 1 ч.л. молотой смеси специй для пряников (по желанию)
  • 100 г крошек домашнего печенья, или молотых сухарей
  • желток для смазывания решетки и сахар для посыпки

Процесс приготовления:

Для теста муку (с корицей) порубить с маслом до крошек в комбайне, ножом или растереть руками, добавить желток, соль и сметану, замесить тесто (замешивать до соединения, не слишком долго, не давая маслу растаять). Скатать тесто в шар и положить в холодильник на 30 минут.

Для начинки в кастрюлю положить сахар, добавить 100 мл воды и замороженные ягоды, довести до разморозки ягод и кипения. Отдельно растворить крахмал в 50 мл воды. Добавить в кастрюлю крахмал, размешать и еще раз довести до кипения, снять с огня, полностью остудить. Яблоко очистить, порезать небольшими кусочками, добавить в начинку (на этом этапе добавить и специи) и перемешать.

Духовку разогреть до 200С. Дно формы для выпечки выложить пергаментом. Примерно 2/3 теста раскатать в круг, выложить в форму для выпечки (диаметром около 22-25 см), сформировать бортики, отрезать лишнее. Дно пирог посыпать крошками печенья. На крошки выложить охлажденную начинку. Остатки теста раскатать, нарезать на полоски или фигурки и выложить сверху. Смазать верх пирога желтком, посыпать сахаром, выпекать 30-40 минут до золотистого цвета. Перед подачей желательно остудить около часа, чтобы начинка загустела.

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