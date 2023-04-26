Утилизируем заморозку: готовим нежный пирог с ягодной начинкой

Если у вас в морозилке остались ягоды с прошлого сезона, самое время начать их утилизацию, ведь скоро на прилавке появятся свежие. Предлагаем прекрасный рецепт пирога с ягодной начинкой, который отлично справится с этой задачей.
Для теста муку (с корицей) порубить с маслом до крошек в комбайне, ножом или растереть руками, добавить желток, соль и сметану, замесить тесто (замешивать до соединения, не слишком долго, не давая маслу растаять). Скатать тесто в шар и положить в холодильник на 30 минут.
Для начинки в кастрюлю положить сахар, добавить 100 мл воды и замороженные ягоды, довести до разморозки ягод и кипения. Отдельно растворить крахмал в 50 мл воды. Добавить в кастрюлю крахмал, размешать и еще раз довести до кипения, снять с огня, полностью остудить. Яблоко очистить, порезать небольшими кусочками, добавить в начинку (на этом этапе добавить и специи) и перемешать.
Духовку разогреть до 200С. Дно формы для выпечки выложить пергаментом. Примерно 2/3 теста раскатать в круг, выложить в форму для выпечки (диаметром около 22-25 см), сформировать бортики, отрезать лишнее. Дно пирог посыпать крошками печенья. На крошки выложить охлажденную начинку. Остатки теста раскатать, нарезать на полоски или фигурки и выложить сверху. Смазать верх пирога желтком, посыпать сахаром, выпекать 30-40 минут до золотистого цвета. Перед подачей желательно остудить около часа, чтобы начинка загустела.