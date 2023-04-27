Какие продукты вызывают самую сильную аллергию

Детский аллерголог-иммунолог Евгений Варламов предупредил о том, что повседневные продукты могут оказаться самыми сильными аллергенами.

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Так, аллергию может вызвать мёд, орехи и морепродукты, включая рыбу. Врач отметил, что если на какой-то вид орехов наблюдается аллергическая реакция, то она может распространяться и на другие виды.

В отношении детей Варламов порекомендовал соблюдать осторожность с употреблением в пищу экзотических ягод, фруктов. По его словам, аллергию могут спровоцировать ежевика, малина, клубника, земляника, чёрная смородина.

Также специалист предупредил о важности осторожного ввода в детский рацион самых, казалось бы, «безобидных» продуктов.