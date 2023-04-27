Нужно ли мыть купленную в магазине и уже «вымытую» зелень

Предполагается, что купленная в магазине зелень уже пригодна в пищу, её не нужно мыть повторно.

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Но даже если это так, вымыть зелень перед употреблением необходимо.

Магазинную зелень нужно мыть всегда прежде всего потому, что при упаковывании продукт вряд ли очищали настолько тщательно, что вымыт каждый листочек. Второй важный фактор — бактерии: часто зелень упакована в пластик, который является хорошей средой для развития патогенов.