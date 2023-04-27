Диетолог назвала вредные для ЖКТ продукты

Кандидат медицинских наук, диетолог, кардиолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко в беседе с «Газетой.Ru» назвала продукты, от которых стоит отказаться из-за вреда для желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

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По словам Павличенко, наиболее таковыми являются фастфуд, жареная пища с высоким содержанием жиров, молоко полной жирности, пакетированные соки, газированные напитки и рафинированные продукты — диетолог рекомендовала исключить их из рациона.