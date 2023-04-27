Яйца: кому и сколько есть

Вокруг потребления яиц много противоречий.

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С одной стороны, они являются абсолютно натуральными. С другой - много лет их потребление призывали ограничить, так как в них много холестерина.

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Утверждалось, что это может привести к появлению бляшек в сосудах и развитию инфарктов, инсультов и прочих сердечно-сосудистых патологий.

ЛЕД ТРОНУЛСЯ

А поскольку риск таких осложнений у больных сахарным диабетом выше, чем у остальных, им потребление яиц рекомендовали ограничить более жестко. Однако в последние 20 лет стали появляться научные публикации, реабилитирующие яйца. В них утверждается, что употребление яиц не способствует развитию сахарного диабета II типа и не приводит к повреждению сосудов у людей с таким диагнозом. Хотя по этому поводу иногда бывают и противоположные мнения, многие влиятельные медицинские организации убрали свои рекомендации по ограниченному потреблению яиц (см. «Это важно»).

Это важно Американская диабети­ческая ассоциация (The American Diabetes Association) прежде советовала употреблять до 300 мг холестерина в сутки (с учетом того, что 1 яйцо содержит приблизительно 200 мг). Но в последние годы эта рекомендация исчезла. В Великобритании Британский фонд сердца (British Heart Foundation) внес в рекомендации для пациентов с сахарным диабетом изменения, в которых не указано, что им необходимо сокращать потребление яиц. В Австралии Национальный кардиологический фонд (National Heart Foundation of Australia) рекомендует пациентам с диабетом потреблять до 6 яиц в неделю. То есть практически каждый день. Такое потребление можно считать достаточно высоким.

У ПОЛНЫХ ЛЮДЕЙ ЕСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Совсем недавно опубликовали результаты так называемого Фрамингемского исследования потомков (см. «Нашу справку»), в котором было установлено, что потребление яиц связано со сниженным риском развития сахарного диабета II типа и гипертонии.

Наша справка Фрамингемское исследование потомков (Framingham Offspring Study) началось в 1971 г. В нем приняли участие 5124 потомка знаменитого первого Фрамингемского исследования сердца (Framingham Heart Study), запущенного в 1948 г. Суть исследований - в многолетнем наблюдении за большой группой людей с изучением их образа жизни, питания, привычек и т. д. В результате этого исследования были впервые установлены факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, впервые было введено и само понятие «фактор риска».

Если говорить конкретно, то после 4 лет наблюдения потребление 5 и более яиц в неделю стало ассоциироваться с более низким уровнем глюкозы в крови, а также со снижением риска развития преддиабета и сахарного диабета II типа на 28%, а повышенного артериального давления - на 32%. Все эти цифры приведены в сравнении с исследованиями людей, потреблявших менее 0,5 яйца в неделю, т. е. они ели их очень редко: примерно один раз в две недели. Интересно, что все эти полезные эффекты были сильнее выражены у людей с избыточным весом. То есть более полные люди, у которых риск развития диабета повышен, извлекали из потребления яиц большую выгоду.

ЯЙЦА С МОЛОКОМ – ЕЩЕ ЛУЧШЕ

Ученые отмечают, что дополнительную позитивную роль во влиянии яиц на организм могут играть и другие продукты. Например, благотворное действие на уровень глюкозы в крови усиливалось, если люди потребляли еще больше молочных продуктов, рыбы, пищевых волокон (клетчатки), фруктов и овощей. То есть если ваше питание становится в целом более здоровым, то защитный эффект яиц будет выражен еще сильнее.

Это отмечалось и в других исследованиях. Особенно медики подчеркивают важность ограничения потребления вредных животных жиров. Если их есть меньше, польза яиц будет больше. Также хорошо заменять такие твердые жиры жидкими - растительными - и морскими, в них много полезных полиненасыщенных жирных кислот.

У ученых есть версии, объясняющие, почему яйца обладают таким эффектом в отношении сахарного диабета. Одна из них связана с большим количеством белка. Он может выступать в качестве заменителя углеводов и стимулировать выработку инсулина в поджелудочной железе. Играет роль и большое содержание в желтке лютеина и зеаксантина. Среди прочего эти полезные вещества снижают уровень глюкозы после еды. Третий фактор - витамин D. Его много в яйцах, и он играет важную роль в метаболизме глюкозы, улучшая выработку и активность инсулина.

ЯЙЦА НЕ ПОВЫШАЮТ ХОЛЕСТЕРИН ПРИ ДИАБЕТЕ

Есть немало исследований, показывающих, что яйца не повышают уровень холестерина у людей с преддиабетом и сахарным диабетом II типа. Самое большое из них - DIABEGG, это название образовано от английских слов «диабет» и «яйца». Провели его в Австралии.

На протяжении года медики наблюдали 128 мужчин и женщин, средний возраст которых был 60 лет. Все имели избыточный вес или ожирение на фоне преддиабета или диабета II типа. Их разделили на две группы. В первой потребляли пищу с высоким содержанием жиров и холестерина и съедали 10-12 яиц в неделю, во второй ели не более 2 яиц. В итоге показатели крови, влияющие на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в обеих группах не отличались. Медики определяли плохой и хороший холестерин, аполипопротеин В, маркеры воспаления и окислительного стресса (они вызывают повреждение внутренней стенки сосудов), а также количество глюкозы и гликированного гемоглобина (они говорят о компенсации сахарного диабета).

Авторы объясняют это тем, что холестерин в яйцах мало влияет на его уровень в крови. Причина в том, что в повышении последнего ключевую роль играет так называемый эндогенный холестерин (он синтезируется в печени), а не поступающий с пищей.