Яйца: кому и сколько есть
Вокруг потребления яиц много противоречий.
С одной стороны, они являются абсолютно натуральными. С другой - много лет их потребление призывали ограничить, так как в них много холестерина.
Утверждалось, что это может привести к появлению бляшек в сосудах и развитию инфарктов, инсультов и прочих сердечно-сосудистых патологий.
ЛЕД ТРОНУЛСЯ
А поскольку риск таких осложнений у больных сахарным диабетом выше, чем у остальных, им потребление яиц рекомендовали ограничить более жестко. Однако в последние 20 лет стали появляться научные публикации, реабилитирующие яйца. В них утверждается, что употребление яиц не способствует развитию сахарного диабета II типа и не приводит к повреждению сосудов у людей с таким диагнозом. Хотя по этому поводу иногда бывают и противоположные мнения, многие влиятельные медицинские организации убрали свои рекомендации по ограниченному потреблению яиц (см. «Это важно»).
Это важно Американская диабетическая ассоциация (The American Diabetes Association) прежде советовала употреблять до 300 мг холестерина в сутки (с учетом того, что 1 яйцо содержит приблизительно 200 мг). Но в последние годы эта рекомендация исчезла. В Великобритании Британский фонд сердца (British Heart Foundation) внес в рекомендации для пациентов с сахарным диабетом изменения, в которых не указано, что им необходимо сокращать потребление яиц. В Австралии Национальный кардиологический фонд (National Heart Foundation of Australia) рекомендует пациентам с диабетом потреблять до 6 яиц в неделю. То есть практически каждый день. Такое потребление можно считать достаточно высоким.
У ПОЛНЫХ ЛЮДЕЙ ЕСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Совсем недавно опубликовали результаты так называемого Фрамингемского исследования потомков (см. «Нашу справку»), в котором было установлено, что потребление яиц связано со сниженным риском развития сахарного диабета II типа и гипертонии.
Наша справка Фрамингемское исследование потомков (Framingham Offspring Study) началось в 1971 г. В нем приняли участие 5124 потомка знаменитого первого Фрамингемского исследования сердца (Framingham Heart Study), запущенного в 1948 г. Суть исследований - в многолетнем наблюдении за большой группой людей с изучением их образа жизни, питания, привычек и т. д. В результате этого исследования были впервые установлены факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, впервые было введено и само понятие «фактор риска».
Если говорить конкретно, то после 4 лет наблюдения потребление 5 и более яиц в неделю стало ассоциироваться с более низким уровнем глюкозы в крови, а также со снижением риска развития преддиабета и сахарного диабета II типа на 28%, а повышенного артериального давления - на 32%. Все эти цифры приведены в сравнении с исследованиями людей, потреблявших менее 0,5 яйца в неделю, т. е. они ели их очень редко: примерно один раз в две недели. Интересно, что все эти полезные эффекты были сильнее выражены у людей с избыточным весом. То есть более полные люди, у которых риск развития диабета повышен, извлекали из потребления яиц большую выгоду.
ЯЙЦА С МОЛОКОМ – ЕЩЕ ЛУЧШЕ
Ученые отмечают, что дополнительную позитивную роль во влиянии яиц на организм могут играть и другие продукты. Например, благотворное действие на уровень глюкозы в крови усиливалось, если люди потребляли еще больше молочных продуктов, рыбы, пищевых волокон (клетчатки), фруктов и овощей. То есть если ваше питание становится в целом более здоровым, то защитный эффект яиц будет выражен еще сильнее.
Это отмечалось и в других исследованиях. Особенно медики подчеркивают важность ограничения потребления вредных животных жиров. Если их есть меньше, польза яиц будет больше. Также хорошо заменять такие твердые жиры жидкими - растительными - и морскими, в них много полезных полиненасыщенных жирных кислот.
У ученых есть версии, объясняющие, почему яйца обладают таким эффектом в отношении сахарного диабета. Одна из них связана с большим количеством белка. Он может выступать в качестве заменителя углеводов и стимулировать выработку инсулина в поджелудочной железе. Играет роль и большое содержание в желтке лютеина и зеаксантина. Среди прочего эти полезные вещества снижают уровень глюкозы после еды. Третий фактор - витамин D. Его много в яйцах, и он играет важную роль в метаболизме глюкозы, улучшая выработку и активность инсулина.
ЯЙЦА НЕ ПОВЫШАЮТ ХОЛЕСТЕРИН ПРИ ДИАБЕТЕ
Есть немало исследований, показывающих, что яйца не повышают уровень холестерина у людей с преддиабетом и сахарным диабетом II типа. Самое большое из них - DIABEGG, это название образовано от английских слов «диабет» и «яйца». Провели его в Австралии.
На протяжении года медики наблюдали 128 мужчин и женщин, средний возраст которых был 60 лет. Все имели избыточный вес или ожирение на фоне преддиабета или диабета II типа. Их разделили на две группы. В первой потребляли пищу с высоким содержанием жиров и холестерина и съедали 10-12 яиц в неделю, во второй ели не более 2 яиц. В итоге показатели крови, влияющие на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в обеих группах не отличались. Медики определяли плохой и хороший холестерин, аполипопротеин В, маркеры воспаления и окислительного стресса (они вызывают повреждение внутренней стенки сосудов), а также количество глюкозы и гликированного гемоглобина (они говорят о компенсации сахарного диабета).
Авторы объясняют это тем, что холестерин в яйцах мало влияет на его уровень в крови. Причина в том, что в повышении последнего ключевую роль играет так называемый эндогенный холестерин (он синтезируется в печени), а не поступающий с пищей.
Вывод исследователей лаконичен и конкретен: «Для людей с высоким риском развития диабета II типа и пациентов, уже имеющих такой диагноз, регулярное включение яиц в рацион питания вполне безопасно. Они являются приемлемым и полноценным источником белка, полезных веществ и витаминов». Можно добавить, что яйца играют позитивную роль в регулировании обмена веществ и хорошо влияют на состояние сердца и сосудов. И лучше их сочетать с правильным питанием, суть которого мы описали.