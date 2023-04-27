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Чем полезен киви

Врач-диетолог Нурия Дианова сообщила, что в одном плоде киви может содержаться от трёх до четырёх суточных доз витамина С.

Чем полезен киви
© Unsplash

«Киви — это практически бомба по витамину C. Там превышение нормы идёт в три-четыре раза. Если съесть один киви, то можно три дня ничего не делать — не есть апельсины и другие цитрусовые, не есть другие ягоды, фрукты и овощи, содержащие витамин С», — объяснила Дианова в интервью Радио Sputnik.

Она также отметила, что в киви содержатся ферменты, органические кислоты и клетчатка, которые стимулируют пищеварение.

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