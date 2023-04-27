Чем полезен киви

«Киви — это практически бомба по витамину C. Там превышение нормы идёт в три-четыре раза. Если съесть один киви, то можно три дня ничего не делать — не есть апельсины и другие цитрусовые, не есть другие ягоды, фрукты и овощи, содержащие витамин С», — объяснила Дианова в интервью Радио Sputnik.