Чем полезны одуванчики, и как приготовить из них варенье

Из одуванчиков можно приготовить не только варенье, но и супы, салаты, различные десерты.

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Food.ru пишет, что одуванчик ели как на Руси, так и в других странах издревле. В этом растении есть кальций, железо, калий, фтор, витамины A, B, C, D, E.

Цветки и стебли используют в лекарственных целях. Например, готовят из одуванчика отвары, которые помогают пищеварению, оказывают кровоочистительный и желчегонный эффекты.

Для готовки лучше всего использовать огородный или садовый одуванчик, который следует вырастить самому.

Варенье из таких растений точно будет безопасным. Его можно сделать из цветков, сахара и воды. Нужно хорошо промыть цветы, нагреть воду в кастрюле вместе с сахаром, довести их до кипения на медленном огне.

Когда сироп будет готов, в него нужно добавить цветы и перемешать. После этого необходимо проварить всё 15-20 минут. В конце варки нужно добавить сок половины лимона.

Также варенье можно сделать из отвара одуванчиков. В готовый отвар нужно добавить сахар и воду, а также лимон, довести смесь до кипения и варить на медленном огне.

Варенье из одуванчиков можно сделать с мёдом. Использовать лучше всего липовой или цветочный.