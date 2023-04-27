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Гастроэнтеролог Кашух объяснила, почему не стоит есть шашлык с алкоголем

Алкоголь в сочетании с жирным мясом может быть чреват повреждением поджелудочной железы. Об этом "Известиям" рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По словам эксперта, лучше всего обойтись на пикнике совсем без алкоголя, особенно если есть острые и хронические болезни пищеварительной системы, проблемы с сердцем и сосудами. Он выводит воду вместе со многими полезными веществами. Витамины под влиянием спиртного хуже всасываются, а вместе с жирным мясом шашлык может стать причиной болезней поджелудочной железы.

Что касается самого шашлыка, для него лучше использовать нежирное мясо, маринад собственного приготовления. Жарить шашлык необходимо до полной готовности: это можно проверить по прозрачному соку, который вытекает при надрезе. Важно, чтобы мясо не подгорало: в хрустящей корочке множество веществ, которые повышают вероятность рака, отметила гастроэнтеролог.

Готовим шашлык на кефире: видео

Есть шашлык стоит медленно, тщательно прожевывая и останавливаясь, как только возникнет чувство насыщения. За раз лучше не съедать больше порции размером с ладонь. Кроме того, полезно будет есть много овощей и зелени на пикнике: сладкого перца, моркови, капусты, лука. Из фруктов не будут лишними сезонные апельсины, яблоки, персики, абрикосы.

Ранее "Рамблер" писал о самом полезном виде шашлыка.

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