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2 часа назад

Популярное блюдо для завтрака признали опасным для здоровья

Мир24

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева назвала популярное блюдо на завтрак, которое не приносит пользы и даже может быть опасным для здоровья. Это каша на молоке.

Популярное блюдо для завтрака признали опасным для здоровья
Фото: UnsplashUnsplash

Эксперт объяснила, что утром в организме активно вырабатываются контринсулярные гормоны, которые повышают уровень глюкозы. Активируется также гормон инсулин, снижающий глюкозу.

После поедания круп с молоком количество сахара в крови растет, и организму требуется больше инсулина. В результате уже через пару часов человеку снова хочется перекусить, и ситуация повторяется. Гастроэнтеролог отметила, что если придерживаться такого питания в постоянном режиме, то может развиться патологическая инсулинорезистентность.

Диляра Лебедева подчеркнула, что пропускать первый прием пищи не рекомендуется. Однако для него следует выбирать правильные продукты с низким содержанием углеводов и достаточным количеством жиров и белка. Один из подходящих вариантов: панкейки на кокосовой муке без глютена и сахара, сообщает «Российская газета».

Другое исследование показало, что регулярный отказ от завтраков может привести к снижению иммунитета. У грызунов, которые голодали по утрам, снизилось количество моноцитов – крупных белых кровяных клеток, помогающих организму бороться с опухолями и патогенами.

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