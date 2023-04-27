Популярное блюдо для завтрака признали опасным для здоровья

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева назвала популярное блюдо на завтрак, которое не приносит пользы и даже может быть опасным для здоровья. Это каша на молоке.

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Эксперт объяснила, что утром в организме активно вырабатываются контринсулярные гормоны, которые повышают уровень глюкозы. Активируется также гормон инсулин, снижающий глюкозу.

После поедания круп с молоком количество сахара в крови растет, и организму требуется больше инсулина. В результате уже через пару часов человеку снова хочется перекусить, и ситуация повторяется. Гастроэнтеролог отметила, что если придерживаться такого питания в постоянном режиме, то может развиться патологическая инсулинорезистентность.

Диляра Лебедева подчеркнула, что пропускать первый прием пищи не рекомендуется. Однако для него следует выбирать правильные продукты с низким содержанием углеводов и достаточным количеством жиров и белка. Один из подходящих вариантов: панкейки на кокосовой муке без глютена и сахара, сообщает «Российская газета».