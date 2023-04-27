Перечислены самые опасные для здоровья виды мяса

Некоторые виды мяса могут представлять опасность для здоровья. Об этом заявили российские врачи-гастроэнтерологи. Они рассказали, на какое мясо следует обратить особое внимание.

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Медицинские специалисты утверждают, что одним из опасных видов мясо является свинина. По словам врачей, она отличается от другого мяса повышенным содержанием насыщенных жиров. Употребление свинины также способствует нарушению липидного профиля крови, что представляет особую опасность для людей с заболеваниями сердца и сосудов, передает издание 74.Ru.