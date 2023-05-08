Для худеющих людей питание должно быть сбалансированным и содержать достаточное количество белков, жиров и углеводов.

Также важно соблюдать дефицит калорий. Это значит, что нужно потреблять меньше калорий, чем затрачивает организм в течение дня.

На канале "Eat&Thin" нутрициолог поделилась рационом питания на 1300 ккал в сутки. Основу рецептов составляют нежирные белки, овощи и злаки.

Для комплексного похудения необходимо ограничить потребление продуктов с высоким содержанием сахара, соли и жиров, а также алкоголя и газированных напитков.

Важно помнить, что здоровое питание – это не временная диета, а образ жизни, который поможет достичь и поддерживать здоровый вес и хорошее самочувствие.

Подробнее об этом рационе питания смотрите в видео.