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Как правильно создать дефицит калорий, чтобы похудеть: видео

Для худеющих людей питание должно быть сбалансированным и содержать достаточное количество белков, жиров и углеводов.

Также важно соблюдать дефицит калорий. Это значит, что нужно потреблять меньше калорий, чем затрачивает организм в течение дня.

На канале "Eat&Thin" нутрициолог поделилась рационом питания на 1300 ккал в сутки. Основу рецептов составляют нежирные белки, овощи и злаки.

Для комплексного похудения необходимо ограничить потребление продуктов с высоким содержанием сахара, соли и жиров, а также алкоголя и газированных напитков.

Важно помнить, что здоровое питание – это не временная диета, а образ жизни, который поможет достичь и поддерживать здоровый вес и хорошее самочувствие.

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Подробнее об этом рационе питания смотрите в видео.

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