5 признаков хорошего авокадо

Если вы любите авокадо, то наверняка уже не раз после покупки этого фрукта сталкивались с разочарованием, когда плод оказывался не таким уж свежим и сочным. К счастью, есть несколько признаков, по которым вы можете определить, покупать тот или иной авокадо или нет.

© Ferra.ru

При выборе авокадо в магазине учитывайте следующие признаки.

Цвет. Первоначально авокадо становятся ярко-зелёного и светлого цвета. По мере того как они созревают, они темнеют, и в итоге они становятся почти чёрными. Если вы хотите съесть авокадо в течение следующих одного-двух дней, ищите фрукт средне-тёмно-зелёного цвета. Незрелые авокадо при этом лучше храните при комнатной температуре, а не в холодильнике. А вот когда они станут мягкими, положите уже в холодильник, чтобы они не так быстро начали гнить.

Сжатие фрукта. Спелые фрукты быстро изменяют форму после сжатия, незрелые плоды довольно твёрдые сами по себе, а перезрелые - очень мягкие, их легко повредить. Кроме того, в случае с авокадо ощущение, что внутри него слишком мягко или что мякоть движется отдельно от кожицы - это признак гниения.

Вес. Если авокадо тяжёлый, то это признак хорошей мякоти. Слишком лёгкий фрукт может быть сухим и гнилым внутри.

Пятна. Их наличие может указывать на гниение под кожицей.

Повреждения. Маленькая шляпка в месте, где стебель прикрепляется к плоду авокадо, нужна для медленного и устойчивого созревания. Она играет роль защитного барьера, сохраняя внутреннюю часть фрукта влажной и предотвращая его повреждение или высыхание. Кроме того, когда плоды созревают и готовы к сбору, они легко отделяются от плодоножки. Если этот стебель жёсткий и не убирается, то плод у вас ещё не зрелый.