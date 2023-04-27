Будет вкусно: 6 идей для здорового перекуса

Даже если вы очень заняты и ваш день расписан по минутам, не стоит забывать о перекусе. Но не стоит и использовать в качестве перекуса бутерброды с колбасой, чипсы и сладости. Все это, конечно, вкусно, но совсем не полезно. Предлагаем вам несколько безвредных вариантов борьбы с голодом:

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Зеленый чай

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Да-да, обыкновенный зелёный чай. Одна маленькая чашка этого напитка на несколько часов притупляет чувство голода. Лучше использовать листовой чай. Если вы проводите большую часть дня на работе, можно брать напиток с собой в термосе.

Орехи с сухофруктами

Положите в пакетик или пластмассовый контейнер горсточку любимых орехов и столько же сухофруктов (последние не забудьте тщательно вымыть). Такой перекус утоляет потребность организма в белках и жирах (полезных), а также глюкозе.

Смузи

Если вы не хотите есть фрукты или овощи, их можно... пить. Приготовьте смузи из любых фруктов и овощей, для дополнительной питательности добавив в напиток банан (если фруктовый) или авокадо (если овощной). Получится лёгкий, нежный и простой в приготовлении перекус. Сахар в него, как правило, не добавляют.

Яблоки

Съев яблоко в любом виде, вы надолго избавитесь от голода. Ловите рецепт простого и вкусного полдника: одно яблоко натереть на тёрке, добавить капельку мёда, перемешать и... наслаждаться! А лучше всего, по словам диетологов, борются с голодом печёные яблоки. Их, кстати, тоже можно сдобрить ложкой мёда перед подачей — пользы не убавится, но вкус станет ярче.

Фруктовое пюре

Подойдёт как и то, что продаётся в магазине (для детского питания), так и приготовленное самостоятельно: заранее слегка размягчённые в небольшом количестве масла (или сливок) фрукты перебиваем блендером и получаем полезный десерт. Похоже на смузи, но вкус чуть более нежный.

Кефир