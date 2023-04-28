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Диетолог Стародубова поделилась рецептами необычных маринадов для шашлыка

Диетолог Антонина Стародубова поделилась рецептами необычных маринадов для шашлыка, которые еще и полезнее классических аналогов. Ее слова привело издание РИА Новости.

Диетолог поделилась рецептами необычных маринадов для шашлыка
© Слово и Дело

По словам эксперта, чересчур острые, пряные и жирные маринады оказывают негативное влияние на пищеварительную систему. В качестве альтернативы можно прибегнуть к фруктовым вариантам. Для этого отлично подойдут лимоны, кислые яблоки, киви и клюква.

«Их можно нарезать мелкими кусочками, растереть в пюре или отжать сок», – посоветовала Стародубова.

Кроме того, кефир и йогурт помогут в приготовлении нежного белого мяса. Для вкуса в смесь можно добавить куркуму или розмарин.

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