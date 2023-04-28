Эксперты Роскачества назвали признаки несвежего мяса

Качественный и свежий продукт имеет равномерный глянцевый цвет: свиная шейка должна быть бледно-розовой, а телятина и баранина не темнее цвета малины.

Кроме того, определить свежесть мяса можно по запаху или нажатием пальца – вмятина должна исчезнуть. Специалисты также рекомендовали выбирать сухие и упругие куски. Водянистое и скользкое мясо, как правило, несвежее.