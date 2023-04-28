Эксперты Роскачества назвали признаки несвежего мяса
Эксперты Роскачества перечислили признаки, которые указывают на несвежее мясо.
Специалисты рекомендовали любителям шашлыка отказаться от матового, водянистого, липкого или серо-желтого мяса.
Качественный и свежий продукт имеет равномерный глянцевый цвет: свиная шейка должна быть бледно-розовой, а телятина и баранина не темнее цвета малины.
Кроме того, определить свежесть мяса можно по запаху или нажатием пальца – вмятина должна исчезнуть. Специалисты также рекомендовали выбирать сухие и упругие куски. Водянистое и скользкое мясо, как правило, несвежее.
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