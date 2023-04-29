Мясной технолог назвал оптимальное время жарки шашлыка

Оптимальное время жарки шашлыка назвал в беседе с «Мослентой» доцент кафедры «Технологии и биотехнологии мяса и мясных продуктов» ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ», эксперт телеканала «Доктор» Валерьян Басов.

Фото: Мослента Мослента

Он призвал жарить куски мяса размером 30 миллиметров в течение 15-20 минут. Если на решетке гриля или на шампурах куски крупнее — по 50-70 граммов, держать их над углями нужно уже 20-30 минут.

«Если при надавливании будет выходить белый сок — мясо готово, если красный сок или сукровица — нужно еще его жарить», — пояснил он.