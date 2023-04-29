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19 минут назад

Мясной технолог назвал оптимальное время жарки шашлыка

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Оптимальное время жарки шашлыка назвал в беседе с «Мослентой» доцент кафедры «Технологии и биотехнологии мяса и мясных продуктов» ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ», эксперт телеканала «Доктор» Валерьян Басов.

Мясной технолог назвал оптимальное время жарки шашлыка
Фото: МослентаМослента

Он призвал жарить куски мяса размером 30 миллиметров в течение 15-20 минут. Если на решетке гриля или на шампурах куски крупнее — по 50-70 граммов, держать их над углями нужно уже 20-30 минут.

«Если при надавливании будет выходить белый сок — мясо готово, если красный сок или сукровица — нужно еще его жарить», — пояснил он.

Мясной технолог добавил, что говядина готовится дольше свинины из-за большого количества соединительной ткани. Курица и индейка готовятся быстрее всех из-за наименьшего содержания жира. При этом любое мясо необходимо постоянно крутить, чтобы оно прожарилось равномерно.

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