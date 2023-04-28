Салаты, гарниры и котлеты: 5 удивительных блюд из капусты

Привычные рецепты откроются иначе в новом прочтении.

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Один из самых бюджетных и полезных овощей часто остается без внимания, а зря. В капусте содержится ударная доза витамина С, а еще она полезна для печени, почек и иммунитета. А приготовить из капусты можно не только щи или классический «школьный» салат: поэкспериментируйте, у вас получатся современные и очень аппетитные блюда.

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Капуста с хлебными крошками по-итальянски

Это идеальное сочетание нежной, приготовленной на пару капусты и хрустящих хлебных крошек. Повара считают, что именно этот компонент может преобразить любое знакомое блюдо — от омлета до салата.

Для начала нарежьте мелко две красных луковицы и пару зубчиков чеснока, обжарьте их на растительном масле, а затем убавьте огонь и тушите овощи еще минут 20 до полной мягкости и прозрачности.

На другой сковороде нагрейте оливковое масло, опустите в него зубчик чеснока и ломтики перца чилли. Через пару минут достаньте их, а в масло положите хлебные крошки. Доведите их до хруста и переложите на салфетку, чтобы стекло лишнее масло.

Нарежьте капусту любыми удобными кусочками и отварите, а в это время к луку и чесноку добавьте сливок, прогрейте, добавьте зелень — мяту, кинзу, петрушку. Капусту полейте соусом, посыпьте крошками и подавайте сразу же, пока они не размокли.

Стейки

Очень полезное и не менее вкусное блюдо, которое требует минимум усилий и ингредиентов.

Качан капусты бланшируйте в кипятке, разрежьте на круглые стейки, выложите на противень, смазав растительным маслом, посыпав солью, паприкой и перцем. Отправьте овощ в духовку на 20 минут. При подаче полейте сметанным соусом и посыпьте обжаренным до хруста беконом.

Витаминный салат по-новому

У любимого многими со школьных времен витаминного салата может быть совсем другое прочтение. Это блюдо станет дополнением к любому мясу, сосискам, птице, идеально подойдет к шашлыку или стейкам.

Нашинкуйте капусту и немного помните ее руками, добавьте нарезанные ломтиками авокадо, гранатовые зернышки, кедровые или грецкие орехи. Можно дополнить салат болгарским перцем или морковью. Идеальная заправка для такого салата готовится пару минут. Возьмите банку с плотной крышкой, положите в нее пару раздавленных зубчиков чеснока, немного горчицы и меда, оливковое или растительное масло, нарезанную зелень. Закройте крышку и хорошенько взболтайте заправку.

Капустные котлеты

Не стоит вспоминать те странные котлетки из школьной столовой: правильные капустные котлеты сочные, нежные и очень аппетитные. Да, их приготовление требует времени и немного сноровки, но результат этого стоит.

Капусту натрите на терке или измельчите блендером, лук мелко нарежьте и обжарьте на сливочном масле, объедините ингредиенты, добавьте пару яиц, несколько ложек муки, хорошо смешайте. Сформируйте котлетки, обваляйте их в панировочных сухарях и обжарьте на медленном огне в течение 7 минут с каждой стороны. Подайте со сметаной или соусом тар-тар.

Нежный суп из капусты