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Как правильно готовить шашлык

Шеф-повар Сергей Насхулиян объяснил, как правильно готовить шашлык. По словам специалиста, мясо быстрее будет жариться, если в нем много белка.

Как правильно готовить шашлык
© Мир 24

«Шашлыком может быть любое мясо, приготовленное на огне. Каждая часть мяса по-своему интересна. Самая популярная часть, если брать свинину, шея. Также ребрышки, корейка», – отметил специалист.

По его словам, рыба, морепродукты и курица готовятся не более пяти минут. В противном случае блюдо будет чересчур сухим.

Говоря про маринад, Насхулиян отметил, что в качестве него подойдет репчатый лук. А кислый маринад нужно использовать только в случае, если шашлык необходимо приготовить в тот же день.

«Кислота в виде уксуса, вина, мацони расщепляет белок – ее надо добавлять, если вам шашлык нужно в этот же день пожарить», – пояснил повар.

Что касается приправ для блюда, то, по словам эксперта, их можно приготовить своими силами. Это соль, перец, куркума, кумин, немного молотого чеснока и томатной пасты, а также растительное масло, позволяющее всем приправам хорошо перемешиваться.

«Последнее время очень модно использовать соус терияки, особенно если речь идет о крылышках и ножках. Можно также немного майонеза добавить – он дает красивую золотистую корочку», – цитирует Насхулияна радио «Говорит Москва».

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