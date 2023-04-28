Россиянам назвали неочевидный продукт для эффективного похудения

Врач-диетолог Ирина Мансурова назвала россиянам неочевидный продукт для эффективного похудения. Ее комментарий приводит издание Life.

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По словам специалиста, людям, страдающим от ожирения, показано употребление морских водорослей. «Они обладают высоким содержанием белка и покрывают суточную потребность в нем. Этот белок легко усваивается. Также продукт содержит сложные углеводы, полезные жиры омега-3, витамины D, К, А, С, Е, группы В, йод, железо, магний, цинк, фосфор, калий, натрий и кальций», — рассказала доктор.

Кроме того, эксперт сообщила, что упомянутый продукт способен бороться с диабетом, выводить токсины и помогать в работе желудочно-кишечного тракта. При этом сушеные водоросли, в свою очередь, стоит добавлять в рацион в умеренном количестве из-за высокого процента углеводов, которые способствуют набору веса, предупредила медик.

«Нельзя либо с осторожностью рекомендую употребление водорослей людям, у которых аллергия на морепродукты или йод. Беременным женщинам, так как избыток йода может принести вред плоду. Также они противопоказаны людям с заболеваниями почек и нарушением работы эндокринной системы», — заключила Мансурова.