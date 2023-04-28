Раскрыто неожиданное полезное свойство огурцов

Диетолог Джона Бурдеос рассказала, что огурцы помогают сохранять дыхание свежим. Неожиданное полезное свойство овоща специалистка раскрыла в беседе с изданием Eat This, Not That.

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Бурдеос отметила, что огурцы помогают избавиться от неприятного запаха изо рта, поскольку содержат фитохимические вещества, такие как полифенолы и флавоноиды. Эти соединения обладают антиоксидантными свойствами и помогают уменьшить во рту количество бактерий, вызывающих неприятный запах.

Помимо этого, огурцы удаляют запах благодаря большому содержанию воды, утверждает Бурдеос. «При обезвоживании во рту выделяется меньше слюны, что может привести к неприятному запаху изо рта. Употребление в пищу огурцов помогает смыть бактерии», — объяснила диетолог.

Кроме того, издание со ссылкой на исследование отметило, что огурцы являются отличным диетическим продуктом. Овощи хорошо утоляют голод, при том что содержат всего 16 килокалорий на порцию.