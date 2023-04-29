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Как правильно выбирать мясо для приготовления шашлыка

В преддверии майских праздников и периода шашлыков Роспотребнадзор объяснил, как правильно выбирать мясо для этого блюда.

Как правильно выбирать мясо для приготовления шашлыка
© Ferra.ru

Как сообщило ведомство в своём Telegram-канале, не стоит выбирать мясо только по внешнему виду. Нужно смотреть на маркировку. В составе полуфабриката не должно быть фосфатов, в противном случае лучше не покупать.

Также важно учитывать сорт мяса: во всех полуфабрикатах, в которых используется мясо ниже первого сорта, будет много сухожилий. К тому же такое мясо менее полезное и не такое вкусное. Кроме того, в нормально подготовленном к продаже шашлыке свинина, соль, уксус, свежий лук и специи — классический состав. Но важно следить и за тем, чтобы под видом охлаждённого мяса не купить размороженное.

При покупке замаринованного шашлыка не старайтесь выбирать его только по внешнему виду. Важно изучить маркировку. Желательно обратить внимание на сорт мяса: во всех сортах ниже первого будет много сухожилий.

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