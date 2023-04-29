3 рецепта маринада для шашлыка

Вкус приготовленного на костре мяса во многом зависит от маринада.

© Inc-News

Трудно представить майские праздники без выезда на природу и аромата шашлыка.

Шеф-повар Александр Рягузов поделился тремя рецептами маринадов, способных придать мясу или рыбе оригинальные вкусовые свойства.

С луком и уксусом

Это классический вариант маринада для шашлыка из мяса или птицы.

Для маринования 1 кг мяса берём 300 мл воды, 150 мл 9%-ного уксуса, 200 г лука, соль, перец.

Лук чистим и нарезаем любым способом. В стакане смешиваем уксус с водой. Посолить, поперчить мясо, высыпать к нему лук и всё это помять руками.

Залить размятое мясо уксусным раствором, накрыть и оставить мариноваться часа на три.

Традиционное для первых майских дней блюдо сохранит сочность и будет мягким.

С кефиром

На 1 кг мяса понадобится 700 мл кефира, 30 г острой горчицы, 90 мл соевого соуса, 1 болгарский перец, 0,5 ч.л. чёрного перца и вдвое больше цедры лимона, соль.

Смешиваем горчицу, соевый соус, цедру лимона, перец. Добавляем кефир, солим и вновь перемешиваем.

Перец нарезаем кубиками, отправляем в ёмкость, куда вливаем и ранее заготовленную смесь. Дать настояться в течение получаса, затем выложить в эту заготовку мясо. Поместить в холодильник.

Если вы планируете приготовить на огне мясо птицы или крольчатину, то мясо должно находиться в этом маринаде 4 часа. Для других видов мяса следует добавить ещё два часа.

С мартини

Очень хорош для рыбного шашлыка. Понадобится рыбное филе — 2 кг; мартини — 0,2 л; чеснок — 1 головка; лук — 1 кг; сушёный укроп — 1 ст. л.; пара лимонов; свежая кинза — 100 г; соль и приправа для рыбы — по вкусу.

Смешиваем измельчённый чеснок, зелень, специи. Натираем рыбу этой ароматной смесью.

Спустя 15 минут нарезаем филе на небольшие порционные кусочки, лук кольцами, и затем соединяем.