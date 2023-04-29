Как правильнее всего готовить шашлык

В преддверии майских праздников эксперты рассказали россиянам о том, как лучше всего готовить шашлык и как переедание жареного мяса может сказаться на здоровье.

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Об этом сообщает газета "Известия".

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По словам шеф-повара Александра Рягузова, оптимальным вариантом для шашлыка считается свинина из-за доступной цены, отсутствия специфического запаха и быстроты готовки. Кроме того, в свинине достаточно собственного жира, за счет которого мясо получается сочным и нежным.

Базовыми специями для маринада служат соль, черный перец, лавровый лист и репчатый лук.

Эксперт отметил, что вкус шашлыка также подчеркнут различные ароматные пряности: базилик, чеснок, паприка, горчица, тимьян, кориандр и зира.

"Добавляйте те специи, которые любите. Главное – не переусердствовать. Задача приправы – подчеркнуть, а не перебить основное – тот самый самый аромат мяса, приготовленного на углях, перед которым невозможно устоять", – напомнил Рягузов.

Мариновать мясо лучше не менее получаса, а в идеале – от двух–трех часов вне зависимости от его вида. Время приготовления шашлыка в среднем составляет около 25–35 минут.

Что касается рыбы, то для приготовления барбекю подойдет любой сорт рыбы среднего или крупного размера. По словам шеф-повара, средние тушки лучше готовить целиком: скумбрию, карася, карпа, сельдь и прочие.

Вместе с тем врачи напоминают, что избыток шашлыка может негативно сказаться на здоровье, потому что для переваривания мяса требуется большое количество ферментов.

Нутрициолог Вероника Гусакова порекомендовала не есть жирное жареное мясо при повышенном холестерине и сердечно-сосудистых заболеваниях.

Во время употребления шашлыка негативные последствия могут возникнуть со стороны желудочно-кишечного тракта. По словам врача, при холецистите употребление жирной и жареной пищи способствует ускорению выработки желчи, появлению резких болей и сокращению желчного пузыря.

Также ограничить потребление шашлыка необходимо при заболеваниях суставов. Так, продукты с повышенным содержанием соли и жиров животного происхождения могут спровоцировать подагру.

Гусакова сообщила, что за один прием пищи человеческий организм способен усвоить не более 30–40 граммов животного белка – около 100–150 граммов мяса. В целом врачи рекомендуют заменить жирную свиную шейку на курицу или индейку либо же вовсе отдать предпочтение рыбе, приготовленной на мангале. Кроме того, лучше отказаться от покупного замаринованного шашлыка в пользу домашнего маринада, чтобы быть уверенным в количестве соли и отсутствии нежелательных добавок.

В качестве гарнира к мясу следует подать некрахмалистые овощи: помидоры, огурцы, редис – и листовой салат вместе со всевозможной зеленью. Так, растительные волокна помогут облегчить процесс пищеварения.