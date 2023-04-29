Совместное употребление алкоголя и шашлыка вызывает инсульт
Сочетание шашлыка и алкогольных напитков оказывает серьезную нагрузку на организм, что может привести к инфаркту или инсульту. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«Мясо на огне и спиртные напитки могут спровоцировать серьезные нарушения здоровья вплоть до инфаркта или инсульта», — передает слова Холдина официальный сайт министерства здравоохранения Московской области.
Он добавил, что алкоголь, при употреблении с жареным мясом — тяжелой для пищеварения пищей — дополнительно усиливает нагрузку на сердце, печень и поджелудочную железу. Вместо спиртных напитков с шашлыком рекомендовано употреблять воду, сок, морс, либо свежие овощи, заключил Холдин.