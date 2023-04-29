Совместное употребление алкоголя и шашлыка вызывает инсульт

Сочетание шашлыка и алкогольных напитков оказывает серьезную нагрузку на организм, что может привести к инфаркту или инсульту. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

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«Мясо на огне и спиртные напитки могут спровоцировать серьезные нарушения здоровья вплоть до инфаркта или инсульта», — передает слова Холдина официальный сайт министерства здравоохранения Московской области.