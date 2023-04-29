Для вкусного начала дня: готовим творожную запеканку со сгущенкой
Субботнее утро перед длинными выходными лучше всего начать неспешно, собравшись за семейным столом за вкусным завтраком.
Для этого предлагаем вам отличный рецепт запеканки со сгущенным молоком.
Вам захочется это повторить.
- 1 кг. творога (не менее 9% жирности)
- 2 яйца
- 70 г сгущенного молока
- 4 ст.л. сахара
- 100 мл сливок не менее 20%
- щепотка соли
- ванильный экстракт
- 2 ст.л. кукурузного крахмала
- 2 ст.л. манки
- 1/2 ч.л соды
Процесс приготовления:
Творог нужно выбирать не менее 9% жирности и немного суховатый. Если в нем есть жидкость, ее лучше слить.
Для начала творог растереть вилкой. Добавить к творогу сахар, яйца, соль, ваниль и все пробить погружным блендером.
Затем добавить сливки, сгущенное молоко и еще раз взбить до однородной консистенции. Добавить соду, а затем добавить манку и крахмал. Еще раз все аккуратно перемешать.
Полученную массу переложить в смазанную маслом форму (диаметр 24-26 см), разровнять и выпекать при 180 градусах примерно 50 минут, но все зависит от высоты формы и вашей духовки.
Как только запеканка подрумянится, духовку выключить и дать запеканке полностью остыть.
Чтобы запеканка лучше схватилась, лучше поставить ее на пару часов в холодильник.