Для вкусного начала дня: готовим творожную запеканку со сгущенкой

Субботнее утро перед длинными выходными лучше всего начать неспешно, собравшись за семейным столом за вкусным завтраком.

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Для этого предлагаем вам отличный рецепт запеканки со сгущенным молоком.

Вам захочется это повторить.

1 кг. творога (не менее 9% жирности)

2 яйца

70 г сгущенного молока

4 ст.л. сахара

100 мл сливок не менее 20%

щепотка соли

ванильный экстракт

2 ст.л. кукурузного крахмала

2 ст.л. манки

1/2 ч.л соды Ингредиенты:

Процесс приготовления:

Творог нужно выбирать не менее 9% жирности и немного суховатый. Если в нем есть жидкость, ее лучше слить.

Для начала творог растереть вилкой. Добавить к творогу сахар, яйца, соль, ваниль и все пробить погружным блендером.

Затем добавить сливки, сгущенное молоко и еще раз взбить до однородной консистенции. Добавить соду, а затем добавить манку и крахмал. Еще раз все аккуратно перемешать.

Полученную массу переложить в смазанную маслом форму (диаметр 24-26 см), разровнять и выпекать при 180 градусах примерно 50 минут, но все зависит от высоты формы и вашей духовки.

Как только запеканка подрумянится, духовку выключить и дать запеканке полностью остыть.