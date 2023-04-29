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Для вкусного начала дня: готовим творожную запеканку со сгущенкой

Субботнее утро перед длинными выходными лучше всего начать неспешно, собравшись за семейным столом за вкусным завтраком.

Для вкусного начала дня: готовим творожную запеканку со сгущенкой
© Eva.ru

Для этого предлагаем вам отличный рецепт запеканки со сгущенным молоком.

Вам захочется это повторить.

Ингредиенты:
  • 1 кг. творога (не менее 9% жирности)
  • 2 яйца
  • 70 г сгущенного молока
  • 4 ст.л. сахара
  • 100 мл сливок не менее 20%
  • щепотка соли
  • ванильный экстракт
  • 2 ст.л. кукурузного крахмала
  • 2 ст.л. манки
  • 1/2 ч.л соды

Процесс приготовления:

Творог нужно выбирать не менее 9% жирности и немного суховатый. Если в нем есть жидкость, ее лучше слить.

Для начала творог растереть вилкой. Добавить к творогу сахар, яйца, соль, ваниль и все пробить погружным блендером.

Затем добавить сливки, сгущенное молоко и еще раз взбить до однородной консистенции. Добавить соду, а затем добавить манку и крахмал. Еще раз все аккуратно перемешать.

Полученную массу переложить в смазанную маслом форму (диаметр 24-26 см), разровнять и выпекать при 180 градусах примерно 50 минут, но все зависит от высоты формы и вашей духовки.

Как только запеканка подрумянится, духовку выключить и дать запеканке полностью остыть.

Чтобы запеканка лучше схватилась, лучше поставить ее на пару часов в холодильник.

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