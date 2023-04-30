Купили зелёный банан? Вот четыре способа, которые ускорят его созревание

Незрелый банан на вкус не очень-то хорош. Однако есть несколько способов это исправить. Об этом рассказали эксперты.

Чтобы ускорить созревание банана, делайте следующие несколько вещей.

Храните бананы рядом с фруктами, содержащими много этилена. За счёт этого вещества можно как раз ускорить процесс созревания бананов. К продуктам, в которых много этилена, можно отнести яблоки, помидоры, авокадо, дыни. Причём достаточно будет одного-двух плодов.

Используйте бумажный пакет. Это один из самых простых способов дать созреть фруктам. Нужно всего лишь их положить в бумажный пакет на подогретую стойку. Также для ускорения процесса можете в пакет положить и другой созревший фрукт: банан, грушу или яблоко.

Запеките всё в духовке или микроволновке. Сделайте с помощью зубочистки несколько отверстий в банане и разогрейте его в течение 20-30 секунд. Что касается духовки, то сначала нагрейте её до 150 градусов Цельсия, сделайте несколько отверстий в банане вилкой, а потом запекайте фрукт в течение 30 минут.

Бросьте бананы в морозилку. После размораживания вы сможете насладиться спелым фруктом.