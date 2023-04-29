В чем лучше всего замариновать мясо для шашлыка

Наступает сезон пикников и выездов на природу, и как же можно обойтись без шашлыка? Для того, чтобы шашлык был не только вкусным, но и максимально безопасным, важно его правильно замариновать. В чем же? Ответ знает главный теледоктор страны Елена Малышева.

© Eva.ru

Елена Малышева считается главным теледоктором страны. В эфире шоу «Жить здорово!» и «Здоровье» знаменитость и ее коллеги рассказывают доступным языком о способах поддержания здоровья, болезнях и лечении. Не всем нравится форма, в которой Елена Васильевна доносит до зрителей знания в области медицины, однако программа существует уже много лет и пользуется неизменным успехом. Простые советы, если их применять на практике, помогут улучшить здоровье и качество жизни, в этом сомнений нет.

Не могла команда программы «Жить здорово!» обойти вниманием майские праздники и открытие сезона шашлыков — традиционно в эти дни многие выезжают на дачу или на природу, чтобы подышать воздухом и пожарить мясо на мангале. Против этого блюда ведущие шоу ничего не имеют, однако напоминают, что при попадании жира из мяса на угли, образуется канцероген — вещество, которое может провоцировать развитие рака.