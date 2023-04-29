Диетолог Стародубова объяснила, чем шашлык опасен для беременных
Классический шашлык не стоит включать в рацион детей и беременных женщин из-за специфики приготовления. Об этом главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала РИА Новости.
Как объясняет эксперт, температура внутри куска мяса или птицы во время жарки на костре ниже 65-70 градусов, из-за чего может считаться не прошедшим тепловую обработку. Такая пища может навредить здоровью детей, беременных и недавно родивших женщин.
Кроме того, шашлык трудно усваивается. В связи с этим за раз не рекомендуется съедать больше 100-150 граммов, а размер конкретной порции определять в зависимости от жирности мяса: чем она выше, чем меньше стоит есть, чтобы не возникло тяжести, вздутия и боли в животе.
Диетолог советует свинину, говядину или баранину заменить на диетическое мясо курицы или индейки. Полезно также запечь на решетке рыбу. Переедания стоит избегать вне зависимости от состава блюда.
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