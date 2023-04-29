$80.51-1.0588.37-1.83

Диетолог Стародубова объяснила, чем шашлык опасен для беременных

Классический шашлык не стоит включать в рацион детей и беременных женщин из-за специфики приготовления. Об этом главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала РИА Новости.

Как объясняет эксперт, температура внутри куска мяса или птицы во время жарки на костре ниже 65-70 градусов, из-за чего может считаться не прошедшим тепловую обработку. Такая пища может навредить здоровью детей, беременных и недавно родивших женщин.

Кроме того, шашлык трудно усваивается. В связи с этим за раз не рекомендуется съедать больше 100-150 граммов, а размер конкретной порции определять в зависимости от жирности мяса: чем она выше, чем меньше стоит есть, чтобы не возникло тяжести, вздутия и боли в животе.

Готовим шашлык на кефире: видео

Диетолог советует свинину, говядину или баранину заменить на диетическое мясо курицы или индейки. Полезно также запечь на решетке рыбу. Переедания стоит избегать вне зависимости от состава блюда.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как сделать шашлык полезнее.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий