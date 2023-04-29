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Россиянам дали совет по поеданию шашлыков

Нутрициолог: один раз на майских праздниках можно съесть много шашлыков. Если такого переедания больше на выходных не будет, то за здоровье можно не переживать. По словам эксперта по питанию Марии Фединой, лучше думать не о количестве съеденного мяса, а о том, как и с чем вы его едите. Она посоветовала нормально пережёвывать каждый кусочек и обязательно добавить к блюду побольше овощей.

Россиянам дали совет по поеданию шашлыков
© Секрет Фирмы

Про вредность переедания уже много чего сказано и пересказано. Вот только здоровье разрушает именно привычка постоянно есть больше, чем организму нужно. А «разовая акция» вряд ли сделает вас больным, подчеркнула нутрициолог Мария Федина в беседе с агентством «Москва».

«Такие единичные переедания «по поводу» могут быть вариантом нормы... Хочется съесть много шашлыка — съешьте», — посоветовала эксперт по питанию.

Но это не значит, что шашлык надо есть через силу, даже если вы уже сыты.

Как есть шашлык

На праздниках лучше думать не о том, сколько шашлыка съесть, а о том, как именно его есть. Пользы от такого мяса вы не получите, но помочь своему желудку справиться с большой нагрузкой вполне реально.

«Тщательно пережёвывайте каждый кусочек. И обязательно добавьте к шашлыку хорошую порцию овощей. Неважно – свежих, запечённых или приготовленных на гриле и зелени», — рекомендовала Федина.

Ну а в целом не нужно пытаться думать о шашлыке с точки зрения пользы и непременно сделать блюдо полезным. Хочется «классический» шашлык, маринованный в уксусе, — можете себя не сдерживать.

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