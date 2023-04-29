Диетолог назвала опасность азиатской еды

О том, почему не стоит россиянам не стоит перегружать желудок экзотической пищей, в беседе с РИА Новости рассказала врач-диетолог Татьяна Мещерякова.

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Специалист отметила, что большинство россиян предпочитает европейскую кухню азиатской. А после употребления блюд второй могут возникнуть некоторые проблемы со здоровьем.

Дело в том, объясняет Мещерякова, что азиатская кухня отличается обилием специй и непривычных русскому человеку сочетаний продуктов. Поскольку вкусовые традиции разных народов складывались веками, резкая смена питания для организма становится стрессом.