Можно ли жарить шашлык во дворе или на балконе

Майские праздники — это традиционное время жарить шашлыки. Но иногда время, проведенное на воздухе с семьей и друзьями, может закончиться штрафом. "Рамблер" выяснил, что изменилось в правилах пожарной безопасности по разведению огня на дачных участках.

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C 1 марта 2023 года в России вступили в силу поправки в "Правила противопожарного режима", которые касаются требований к размещению мангалов и сжиганию мусора на дачах, садовых участках и во дворах частных домов.

По новым правилам минимальное расстояние от открытого огня до построек сократилось в три раза и составляет теперь 15 метров. Мангалы можно устанавливать в пяти метрах и более от любых построек, вместо 50 при условии соблюдения правил пожарной безопасности.

А вот в лесу пожарить шашлык не получится, так как сущесвует запрет на использование отрытого огня, который касается и мангалов тоже. При этом региональные и местные власти имеют право вводить специальные запреты на посещение лесов и разжигание огня. Например, в Волгоградской области пожароопасный сезон введен с 1 апреля 2023 года и будет действовать до 31 октября.