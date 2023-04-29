Три простых соуса для домашних салатов
Традиционное масло с солью может надоесть, а необычная заправка сделает вкус любого блюда более ярким и запоминающимся. Все заправки универсальны и хорошо сочетаются с зеленью, овощами, мясом и рыбой.
Медово-горчичная заправка
- 120 мл уксуса;
- 240 г сметаны;
- 1 чайная ложка столовой горчицы;
- 170 г меда;
- 1 чайная ложка нарезанной петрушки;
- ¼ чайной ложки соли;
- ¼ чайной ложки молотого перца;
- 120 мл растительного масла.
Смешайте уксус, сметану и горчицу. Добавьте мед, петрушку, соль и перец. Постоянно помешивая, влейте немного масла и смешайте до однородной консистенции. Соус можно использовать к мясу и рыбе, а также добавлять в салаты.
Йогуртовая заправка
- ½ ложки тахины;
- 1 зубчик чеснока;
- 240 г натурального йогурта;
- 1 чайная ложка лимонного сока;
- ½ чайной ложки соли;
- ½ чайной ложки молотого белого перца.
Измельчите чеснок, а затем перемешайте все ингридиенты. Перед употреблением охладите заправку в холодильнике. Заправка отлично подойдет для салата из капусты, как дополнение к запеченому картофелю и рыбе.
Апельсиновая заправка
- 60 мл апельсинового сока;
- 3 столовые ложки красного винного уксуса;
- 2 чайные ложки меда;
- 1 ½ чайной ложки дижонской горчицы;
- 1 столовая ложка оливкового масла.
Смешайте все ингредиенты, встряхните и уберите в холодильник. Такая заправка отлично подойдет для салатов, но перед употреблением ее нужно еще раз встряхнуть.