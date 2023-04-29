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Три простых соуса для домашних салатов

Традиционное масло с солью может надоесть, а необычная заправка сделает вкус любого блюда более ярким и запоминающимся. Все заправки универсальны и хорошо сочетаются с зеленью, овощами, мясом и рыбой.

Три простых соуса для домашних салатов
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Медово-горчичная заправка

  • 120 мл уксуса;
  • 240 г сметаны;
  • 1 чайная ложка столовой горчицы;
  • 170 г меда;
  • 1 чайная ложка нарезанной петрушки;
  • ¼ чайной ложки соли;
  • ¼ чайной ложки молотого перца;
  • 120 мл растительного масла.

Смешайте уксус, сметану и горчицу. Добавьте мед, петрушку, соль и перец. Постоянно помешивая, влейте немного масла и смешайте до однородной консистенции. Соус можно использовать к мясу и рыбе, а также добавлять в салаты.

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Йогуртовая заправка

  • ½ ложки тахины;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 240 г натурального йогурта;
  • 1 чайная ложка лимонного сока;
  • ½ чайной ложки соли;
  • ½ чайной ложки молотого белого перца.

Измельчите чеснок, а затем перемешайте все ингридиенты. Перед употреблением охладите заправку в холодильнике. Заправка отлично подойдет для салата из капусты, как дополнение к запеченому картофелю и рыбе.

Апельсиновая заправка

  • 60 мл апельсинового сока;
  • 3 столовые ложки красного винного уксуса;
  • 2 чайные ложки меда;
  • 1 ½ чайной ложки дижонской горчицы;
  • 1 столовая ложка оливкового масла.

Смешайте все ингредиенты, встряхните и уберите в холодильник. Такая заправка отлично подойдет для салатов, но перед употреблением ее нужно еще раз встряхнуть.

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