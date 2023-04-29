Три простых соуса для домашних салатов

Традиционное масло с солью может надоесть, а необычная заправка сделает вкус любого блюда более ярким и запоминающимся. Все заправки универсальны и хорошо сочетаются с зеленью, овощами, мясом и рыбой.

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Медово-горчичная заправка 120 мл уксуса;

240 г сметаны;

1 чайная ложка столовой горчицы;

170 г меда;

1 чайная ложка нарезанной петрушки;

¼ чайной ложки соли;

¼ чайной ложки молотого перца;

120 мл растительного масла.

Смешайте уксус, сметану и горчицу. Добавьте мед, петрушку, соль и перец. Постоянно помешивая, влейте немного масла и смешайте до однородной консистенции. Соус можно использовать к мясу и рыбе, а также добавлять в салаты.

Йогуртовая заправка ½ ложки тахины;

1 зубчик чеснока;

240 г натурального йогурта;

1 чайная ложка лимонного сока;

½ чайной ложки соли;

½ чайной ложки молотого белого перца.

Измельчите чеснок, а затем перемешайте все ингридиенты. Перед употреблением охладите заправку в холодильнике. Заправка отлично подойдет для салата из капусты, как дополнение к запеченому картофелю и рыбе.

Апельсиновая заправка 60 мл апельсинового сока;

3 столовые ложки красного винного уксуса;

2 чайные ложки меда;

1 ½ чайной ложки дижонской горчицы;

1 столовая ложка оливкового масла.