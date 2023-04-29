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Диетолог Кабанов: вред и польза шаурмы зависят от её ингредиентов

Диетолог Кабанов: вред и польза шаурмы зависят от её ингредиентов. Шаурма — продукт, однозначно, культовый. Но о том, полезен ли он, или однозначно вреден, чёткого мнения нет. Диетолог-консультант заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов развеял некоторые сомнения относительно этого продукта. По его словам, в шаурме всё же больше вредного, чем полезного. Но за это мы её и любим.

Россиянам перечислили все плюсы и минусы шаурмы
© Секрет Фирмы

Мясо

Главный ингредиент в составе шаурмы — мясо, являющееся источником насыщенных жиров. Этот продукт рекомендуется ограничивать для профилактики сердечных заболеваний.

Если шаурма с красным мясом, то в процессе жарки в нём образуются канцерогены — гетероциклические амины, связанные с появлением злокачественных опухолей в кишечнике. А ещё избыток красного мяса создает благоприятную среду для размножения e.coli — бактерий, вызывающих язву желудка. Куриное мясо таких опасностей не несёт.

Соус

Обычно для соуса в шаурме используют йогурт с добавлением чеснока, трав и специй. Диетолог отметил, что несладкий йогурт — это пробиотик, источник полезных кишечных бактерий, которые благотворно влияют на пищеварение, способствуют правильному обмену веществ.

Но безобидный с виду соус тоже может таить опасности. При неправильном хранении йогуртовый может стать источником кишечной инфекции. Поэтому диетолог посоветовал покупать шаурму только в проверенных местах или готовить её самостоятельно.

Лаваш

Лаваш специалист также посчитал вредным — потому что тот выпекается из муки высших сортов. Она практически полностью лишена витаминов и клетчатки, зато отличается высоким гликемическим индексом и довольно калорийна. В одном листе тонкого лаваша 120 ккал, и всё это — пустые, бесполезные калории, не имеющие питательной ценности. «Более полезный вариант — шаурма в тарелке, без лаваша», — констатировал Кабанов. Но какая же это тогда шаурма...

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