Какие грибы можно найти в Подмосковье в мае

Сморчки, строчки, сморчковые шапочки в каком-то диком количестве — да, таков конец апреля. А ведь на майские, говорят, грибов будет еще больше!

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Находить весенние грибы в лесу не так трудно, главное — «пристреляться» к этому. Растут сморчки и строчки в большинстве своем кучно, бодрыми группами как минимум по десятку штук. Если нашли один гриб, не спешите бежать вперед, осмотритесь вокруг. А сморчковые шапочки, например, иногда лучше видны не сверху, с высоты стоячего человека, а сбоку. То есть чтобы обнаружить их, стоит присесть и взглянуть на землю — не виднеется ли над прошлогодними листьями светло-коричневый бугорок. Поскольку в весенних грибах, как правило, много земли и песка, обязательно обрезайте их корешки и кладите грибы в корзину аккуратно. Дома их стоит разрезать и подержать в подсоленной воде час-другой: так их проще будет отмыть от песка, а еще это автоматически избавит грибы от лесных слизней.

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Трутовик серно-желтый

Самый яркий гриб весеннего леса — этот «цыпленок»: крупный плоский нарост на дереве цыплячьего цвета. Гриб отваривают, делают из него котлеты и жарят. Некоторые не любят его вкус, но фанатиков у них гораздо больше, чем недругов.

Саркосцифа

Ярко-красные блюдечки, «посуда гномов», любят расти среди молодой крапивы. Саркосцифы получаются при тушении чуть резиновыми, но именно этим многим и нравятся.

Рядовка майская

Белый, плотный гриб уже появился в Подмосковье, что тоже своего рода рекорд. Грибы растут кучно и хорошо видны в лесу, после отваривания подходят для любых видов блюд.

Сморчковая шапочка

Беловатую полую ножку гриба можете не использовать — в ней нет ни аромата, ни вкуса. Весь смак этого гриба — в шапочках. Подержите их в холодной подсоленной воде, отварите в двух водах, подсолив, порежьте и используйте для приготовления соусов, подливок, как жареные грибы, пикантную добавку к мясу и так далее.

Строчки и сморчки

«Мозги» леса в этом году на опушках чуть суховаты, сказалось время без дождей, но в чаще леса и влажных ложбинках удались на зависть — растут крупными партиями.

Стробилюрус

Крошечный грибок, обожающий еловый опад и шишки, — это мечта гурманов. Собирать грибочки трудно, уж больно они малы, но вкусные — ух!

Маслята

Да, не удивляйтесь, одно из чудес нынешнего года — выход очень ранних маслят в хвойных лесах и посадках. Совет: собирайте маслята в перчатках, иначе потом не отмоете руки трое суток! Маслята хороши в жарке и мариновании.

Сергей Федотов, автор грибных прогнозов: