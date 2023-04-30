С какими напитками нельзя смешивать алкоголь, чтобы избежать похмелья?

Самое эффективное средство борьбы с похмельем – не употреблять алкоголь вообще, но если уж очень хочется, то важно помнить, с какими напитками его не стоит смешивать. Общественная служба новостей подготовила список в преддверии майских праздников.

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Кофе и энергетики расширяют сосуды, а алкоголь, наоборот, расширяет, поэтому совместное употребление этих напитков провоцирует перепады давления, что приводит к головокружениям, головной боли, тахикардии и тошноте.Кроме того, на многих алкоголь действует как успокоительное, а энергетики и кофе оказывают противоположный эффект. В этой ситуации человек долгое время уверен, что он трезвый, что приводит к увеличению выпитого и, значит, похмелье утром будет сильнее.

Свежевыжатые соки нередко содержат кислоты, которые раздражают ЖКТ. Самым опасным считается вишневый, так как замедляет расщепление алкоголя, приводит к сильному опьянению и острому синдрому похмелья.

В покупных соках много сахара, а он в сочетании с вином, шампанским и крепким алкоголем моментально расщепляется, что приводит к выбросу инсулина. В итоге человек быстро пьянеет и испытывает утром симптомы похмелья.

Газированные напитки, в том числе минеральные, содержат углекислый газ, который ускоряет процесс всасывания алкоголя в кровь, а если напиток сладкий, то это еще больше усугубляет ситуацию.

А вот последовательность употребления алкогольных напитков значения не имеет, поскольку все спиртное смешивается в желудке независимо от «градуса» выпитого, так что разные виды алкоголя мешать не допустимо.