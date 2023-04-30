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Чем вредны и полезны суши, роллы и другая восточная кухня

Восточная кухня, особенно японские блюда, такие как суши и роллы, в последние несколько лет становится все более популярной тенденцией в России. Хотя эти продукты содержат множество витаминов и минералов, их чрезмерное потребление может быть вредным, предупреждает диетолог Анна Ивашкевич.

Чем вредны и полезны суши, роллы и другая восточная кухня
© Ferra.ru

Ивашкевич подчеркивает высокое содержание натрия во многих японских блюдах, что может привести к повышению кровяного давления и другим сердечно-сосудистым заболеваниям. Кроме того, некоторые суши и роллы содержат чрезмерное количество калорий и сахара, способствуя увеличению веса и другим проблемам со здоровьем, связанным с потреблением сахара.

Диетолог также предупреждает, что многие соусы, используемые в восточной кухне, содержат большое количество сахара, натрия и жира. Блюда с высоким содержанием соли также могут вызвать отеки и другие проблемы со здоровьем.

Несмотря на эти опасения, Ивашкевич подчеркивает, что рыба, являющаяся основным продуктом японской кухни, представляет собой богатый источник полезных жиров, минералов и витаминов, таких как омега-3, железо, цинк и витамин D. Эти элементы могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и укрепить иммунную систему.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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