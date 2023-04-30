Пробуем новое: готовим традиционный луковый суп
Луковый суп — традиционное блюдо французской кухни, однако за его готовку возьмется не каждая хозяйка. Предлагаем оставить свои сомнения в стороне и попробовать это изысканное блюдо в домашнем исполнении.
Ингредиенты (на небольшую порцию):
1,5 кг лука репчатого
2-3 зубчика чеснока
100 мл вина белого полусладкого
2-3 ст.л. растительного масла
20 г сливочного масла
800 мл куриного бульона
2-3 веточки тимьяна
Соль, паприка (по вкусу)
Твердый сыр и хлеб
Процесс приготовления:
Помоем лук, нарежем полукольцами. Смешаем в кастрюле масло сливочное и растительное, к ним положим чеснок зубчик и веточки тимьяна, хорошо прогреем. Как только масло разошлось, уберем оттуда чеснок и тимьян.
Порезанный лук и чеснок отправим в кастрюльку и начнем карамелизировать. Процесс не очень быстрый, но стоит быть внимательным, чтобы лук не тушился в своем соке и не горел! Надо помешивать время от времени. Чтобы процесс шел быстрее, можно добавить сахар или соль чуть-чуть.
Как только лук приобрел карамельный цвет, добавим бокал вина. Подождем, пока вино выпарится, должен пропасть горьковатый запах. Вливаем бульон и специи, варим еще 20-30 минут.
Приготовим крутоны. Кусочки хлеба поджарим с помощью тостера или духовки, натрем сыр.
Разливаем суп в мисочки и посыпаем чуть-чуть сыром, сверху кладем крутоны и засыпаем их сыром.
По традиции крутоны должны полностью закрывать поверхность супа. Наши мисочки мы отправим в духовку, чтобы сыр расплавился и зазолотился!