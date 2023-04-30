Пробуем новое: готовим традиционный луковый суп

Луковый суп — традиционное блюдо французской кухни, однако за его готовку возьмется не каждая хозяйка. Предлагаем оставить свои сомнения в стороне и попробовать это изысканное блюдо в домашнем исполнении.

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Ингредиенты (на небольшую порцию):

1,5 кг лука репчатого

2-3 зубчика чеснока

100 мл вина белого полусладкого

2-3 ст.л. растительного масла

20 г сливочного масла

800 мл куриного бульона

2-3 веточки тимьяна

Соль, паприка (по вкусу)

Твердый сыр и хлеб

Процесс приготовления:

Помоем лук, нарежем полукольцами. Смешаем в кастрюле масло сливочное и растительное, к ним положим чеснок зубчик и веточки тимьяна, хорошо прогреем. Как только масло разошлось, уберем оттуда чеснок и тимьян.

Порезанный лук и чеснок отправим в кастрюльку и начнем карамелизировать. Процесс не очень быстрый, но стоит быть внимательным, чтобы лук не тушился в своем соке и не горел! Надо помешивать время от времени. Чтобы процесс шел быстрее, можно добавить сахар или соль чуть-чуть.

Как только лук приобрел карамельный цвет, добавим бокал вина. Подождем, пока вино выпарится, должен пропасть горьковатый запах. Вливаем бульон и специи, варим еще 20-30 минут.

Приготовим крутоны. Кусочки хлеба поджарим с помощью тостера или духовки, натрем сыр.

Разливаем суп в мисочки и посыпаем чуть-чуть сыром, сверху кладем крутоны и засыпаем их сыром.