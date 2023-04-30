$80.51-1.0588.37-1.83

Диетолог предупредила об одной опасности при покупке замаринованного шашлыка

Об опасности при покупке уже замаринованного шашлыка в беседе с «Вечерней Москвой» россиян предупредила диетолог Елена Соломатина. По ее словам, в период майских праздников часто покупателям продают несвежее мясо.

Диетолог предупредила об одной опасности при покупке замаринованного шашлыка
© Мослента

По ее словам, особенно часто покупателей в период праздников обманывают на стихийных рынках и придорожных небольших магазинах. Недобросовестные продавцы маринуют некачественное мясо и добавляют в него уксус, чтобы не истинный вкус и запах мяса остался незаметным.

Чтобы избежать покупки некачественного замаринованного мяса специалист посоветовала мариновать его самостоятельно. Лучше всего для этого подойдет киви, ананас, ягоды, газированная вода и лук.

Ранее нарколог Холдин объяснил опасность сочетания шашлыка с алкоголем.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий