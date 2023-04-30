Диетолог предупредила об одной опасности при покупке замаринованного шашлыка

Об опасности при покупке уже замаринованного шашлыка в беседе с «Вечерней Москвой» россиян предупредила диетолог Елена Соломатина. По ее словам, в период майских праздников часто покупателям продают несвежее мясо.

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По ее словам, особенно часто покупателей в период праздников обманывают на стихийных рынках и придорожных небольших магазинах. Недобросовестные продавцы маринуют некачественное мясо и добавляют в него уксус, чтобы не истинный вкус и запах мяса остался незаметным.

Чтобы избежать покупки некачественного замаринованного мяса специалист посоветовала мариновать его самостоятельно. Лучше всего для этого подойдет киви, ананас, ягоды, газированная вода и лук.