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Врач Тихомирова назвала самые калорийные фрукты и ягоды

Калорийность фруктов и ягод в основном определяется содержанием в них углеводов. Об этом рассказала врач — терапевт-диетолог Елена Тихомирова.

Врач назвала самые калорийные фрукты и ягоды
© Вечерняя Москва

"На первом месте в списке самых калорийных продуктов — банан. В 100 граммах банана содержится 20 граммов углеводов. Вес одного неочищенного банана составляет примерно 200 граммов, следовательно, съев один такой фрукт, вы получите 200 калорий", — сказала она.

Врач отметила, что из-за этого при лишнем весе и сахарном диабете рекомендуется ограничить потребление бананов и выбирать зеленоватые плоды. Считается, что в них больше клетчатки и меньше сахаров.

Вторым по калорийности продуктом является виноград. В нем содержится до 15–20 граммов сахара на 100 граммов ягоды. Виноград достаточно полезен, так как в нем содержится кверцетин и ресвератрол, помогающий противостоять свободным радикалам.

Также в 100 граммах хурмы содержится до 20 граммов сахара. Врач призвала аккуратно к ней относиться людям с избыточным весом, передает Life.

«Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Елены Соломатиной, какие продукты помогают нормализовать уровень глюкозы в крови и позволяют избежать тяжелых осложнений для организма.

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