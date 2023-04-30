Как узнать, что рыбу уже замораживали

Эксперт Головкова: узнать, что рыбу уже замораживали, можно по жидкости в упаковке. Сотрудница Роспотребнадзора дала и другие советы по выбору красной слабосолёной рыбы. Речь идёт о разных видах лососёвых — горбуше, нерке, чавыче, сёмге и форели. В первую очередь нужно обратить внимание на цвет и внешний вид продукта — поверхность должна быть чистой, мышечная ткань — довольно плотной. Недопустимо, когда филе дряблое и расслаивается.

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Если рыба продаётся на развес, поверхность не должна быть заветренной, добавила эксперт Екатерина Головкова. Сама рыба должна находиться в лотке, затянутом плёнкой.

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Цвет лососёвых должен быть равномерным, не тусклым, без разводов, ржавчины, коричневых или жёлтых пятен. Часто эти отметины говорят об окислении жиров.

Рыба с ярким естественным цветом — это горбуша, нерка, чавыча. Когда выбираем слабосолёную сёмгу или форель, нужно учитывать, что эту рыбу разводят на фермах. Поэтому у неё может быть множество оттенков, в зависимости от корма.

Замороженная рыба

Понять, что рыба раньше была заморожена, а теперь её разморозили, можно по жидкости в упаковке. Также если надавить на мякоть, на ней останутся следы. В случае с охлаждённой красной рыбой следов от пальцев не будет.

«Структура тушки должна быть упругой, однородной, на рыбе не должно быть тёмных пятен или непривычной для данного сорта рыб окраски», — сообщила эксперт Роспотребнадзора.

Состав слабосолёной рыбы

Идеально, когда в составе на упаковке указаны только рыба и соль. Если продукт изготовлен с соблюдением всех производственных требований, консерванты ему не нужны. Однако технический регламент допускает использование сорбиновой и бензойной кислот (не более 200 мг/кг продукта).

Также обязательно указывается, из какого сырья приготовлена рыба: из охлаждённого или замороженного. Лучше, конечно, первый вариант. Но часто встречается и второй. Дело в том, что тихоокеанские лососёвые (горбуша, кета, кижуч, нерка, сима, чавыча, гольцы) изготавливаются только из замороженного сырья. Это связано с удалённостью места вылова.

Также ищите на упаковке дату производства, срок годности и условия хранения рыбы.