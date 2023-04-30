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Маринад без киви: шеф-повар рассказал, как приготовить вкусный шашлык

Приготовить вкусный шашлык несложно, если следовать простым правилам: купить хорошее мясо, использовать в маринаде правильные компоненты и дать хорошо разогреться углям. О том, как без сложных ингредиентов сделать лучший шашлык, "Российской газете" рассказал шеф-повар Павел Дзюбло.

Шеф-повар рассказал, как приготовить вкусный шашлык
© Российская Газета

Для начала шеф-повар советует купить качественное охлажденное мясо, по возможности не использовать замороженное. Лучшая часть баранины - это мякоть бедра и корейка, свинины - шейка с хорошими прослойками жира, говядины - толстый край.

"Мой любимый маринад - это вода, уксус, лук, соль, перец, растительное масло, специи по вкусу. Не используйте для маринада киви, он нарушает структуру мяса. Для размягчения мяса лучше подойдут более щадящие кислоты, которые содержатся в луке, томатах, кефире", - рекомендует Дзюбло.

Эксперт отмечает, что на первом этапе приготовления нужно, чтобы были хорошо разогретые угли. Жар должен запечатать мясо, чтобы оно осталось сочным. Шеф-повар добавляет: 10-15 см - это то оптимальное расстояние, которое нужно сохранять между углями и мясом.

"При нанизывании мяса на шампур можно использовать дополнительный жир для большей сочности. Например, чередуйте говядину с говяжьим жиром, а баранину с кусочками бараньего жира", - говорит шеф-повар.

Напоминаем, что с 1 марта 2023 года готовить шашлыки можно только в специально отведенных для этого местах.

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