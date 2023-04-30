Диетолог Лушникова рассказала, почему лучше отказаться от обезжиренных продуктов на завтрак
Некоторые люди ошибочно считают, что употребление обезжиренных продуктов на завтрак приносит пользу. Этот миф развеяла диетолог-терапевт Ольга Лушникова.
Медик сообщила, что организм использует жиры для всасывания и синтеза всех жирорастворимых витаминов. Кроме того, они необходимы для производства стероидных гормонов, молодости кожи, волос и ногтей.
Употребление обезжиренных продуктов приводит к повышению уровня холестерина. Такой рацион может вызвать проблемыс настроением, иммунитетом, либидо и фертильностью.
Помимо этого, у таких продуктов обычно скудный вкус. Именно поэтому производители часто добавляют в них вредные вещества, повышающие гликемический индекс, передает «Газета.Ru».