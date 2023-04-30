Почему лучше отказаться от обезжиренных продуктов на завтрак

Некоторые люди ошибочно считают, что употребление обезжиренных продуктов на завтрак приносит пользу. Этот миф развеяла диетолог-терапевт Ольга Лушникова.

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Медик сообщила, что организм использует жиры для всасывания и синтеза всех жирорастворимых витаминов. Кроме того, они необходимы для производства стероидных гормонов, молодости кожи, волос и ногтей.

Употребление обезжиренных продуктов приводит к повышению уровня холестерина. Такой рацион может вызвать проблемыс настроением, иммунитетом, либидо и фертильностью.